Jesús Sánchez, camionero: "La bonificación de los combustibles es como si te cortan una pierna y te dan una muleta"

Según los datos del Boletín Petrolero de la UE, el precio medio del litro de gasóleo se situó en España esta semana en 1,911 euros, frente a una media de 1,905 euros en la UE, marcando, en el caso nacional, máximos históricos.

Con el diésel rozando y a veces superando los dos euros, es de entender el cabreo de los transportistas. Jesús Sánchez es camionero y sufre en sus propias carnes la subida de los precios. Reconoce que sí ha notado la bonificación de 20 céntimos pero aún así la ve "muy insuficiente". "Es como si te cortan una pierna y te dan una muleta, te da para poder seguir trabajando".

Jesús es autónomo y no tiene empleados a su cargo pero no sabe cómo alguien con empleados puede mantener una subida de carburantes y mantener a los empleados. Ha estado pagando el diésel en abril a 1,92 y gasta al día180 litros. Estas cifras le suponen 90 euros más diarios de gasto. Apunta que al cabo de 22 días laborables esa cifra se hace cada vez más notoria y la subida de los precios se hace insostenible.

En junio termina la bonificación prevista por el Gobierno y si no se amplía este trabajador se plantea que no podrá seguir trabajando. "Nadie va a trabajar para no ganar dinero o para perderlo. Supone que sino hay una nueva ayuda no se podrá seguir trabajando".