Jesús, un español que recoge refugiados de la guerra en su coche: "Tras escuchar el llanto de un niño pensé que tenía que hacer algo"

Jesús es uno de esos españoles solidarios que se ha ofrecido a trasladar personas de la guerra de Rusia y Ucrania en su vehículo. Se encuentra camino a Budapest con dos hermanos: una niña de 18 y uno de 16 que ha recogido en Rumanía. Le ha enviado una ONG que le ha indicado que pase por Rumanía a recogerles.

Cuando llegó a Rumanía en busca de los dos refugiados se encontró con que no tenían pasaporte y no podían salir del país. Jesús se dirigió a la embajada española, expuso el caso y pidió ayuda. "Ha sido como dar con un muro. No me han atendido personalmente, ha sido por teléfono estando debajo de la embajada. La verdad que no lo entiendo"

Estos dos jóvenes vienen casi todos los años 3 meses a España, concretamente a Bilbao a través de una ONG. Son los llamados niños de Chernóbil que ahora serán acogidos por sus familias españolas. No tienen pasaporte porque han salido corriendo y son huérfanos de madre con su padre en el frente de combate.

Ha conseguido sacarlos de allí porque ellos portan un papel que a efectos legales es su documento de identidad y de esta manera sí les dejan salir de la frontera con Rumanía. Lamenta que la burocracia esté ralentizando tantas cosas.

Jesús decidió de un momento a otro colaborar con las víctimas del conflicto: "Por la noche puse un anuncio en Facebook para alojar familias de Ucrania. Me desperté con la radio puesta y con un llanto de un niño y eso me hizo pensar que tenía que hacer algo. Intenté alquilar un autobús, pero no pude y entonces vi que tenía que alquilar una furgoneta. Yo vine con el corazón, nada más".

