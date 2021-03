Irene Lozano, sobre el veto a Pablo Iglesias: "Es una decisión que tendrá que tomarse a la vista de los resultados"

La trayectoria de Irene Lozano en el Consejo Superior de Deportes (CSD) finaliza en poco más de un año-14 meses. La secretaria de Estado para el Deporte abandona el cargo para incorporarse a la lista del PSOE en las próximas Elecciones de Madrid 2021 del 4 de mayo.

Lozano ha justificado su decisión argumentando que se marchó de "un no partido", en referencia a UPyD, a "un partido y desde entonces no solo no he cambiado, sino que soy militante".

Toni Cantó y Lozano comenzaron su andadura en Unión Progreso y Democracia, ahora sus caminos se separan; él ficha por el Partido Popular y ella por PSM. Sin embargo, esto no parece ser un problema para ella: "Estoy encantada de debatir con todo el mundo y creo que eso es justamente lo que tenemos que recuperar".

El candidato socialista de las elecciones en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ya ha dejado claro que no pactará con Pablo Iglesias porque "irrumpe en las elecciones con un discurso de confrontación" que rechaza. Pero, ¿qué opina Lozano de este veto? "Es una decisión que tendrá que tomarse a la vista de los resultados electorales".

La política ha defendido la idea de cerrar el interior de la hostelería si se superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes para parar el coronavirus. "Estamos todos preocupados por la economía, pero tenemos que tener claro que estamos combatiendo contra un virus que se contagia cuando la gente está cerca, es un virus antisocial que nos obliga a alejarnos".

