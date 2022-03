Inna logra salir de Ucrania con su hijo y llegar a España: "Mi hijo me pregunta por qué los rusos quieren matarnos"

La familia de acogida de Igor, un joven ucraniano, teme por su vida por la tensa situación en la que se encuentra en el país. La hermana, Inna, ha podido salir de Ucrania y ya se encuentra en Vigo con su hijo de siete años.

"Hoy está mejor, ayer fue un día duro y muy difícil", explica la hermana sobre cómo se encuentra su hermano en Ucrania. Inna ha conseguido salir de Ucrania, que está siendo invadida por Rusia. Ha salido con su hijo, de siete años, pero allí se han quedado su hermano y su marido. "Mi marido está allí, no es ucraniano, pero quiere ayudar, va a estar allí con Igor".

Asegura que su hijo de siete años no comprende lo que está ocurriendo en Ucrania. Le pregunta a su madre por qué están atacando los rusos el país. "Él me pregunta por qué yo hablo ruso y los rusos quieren matarme. No entiende", explica Inna.

La chica está preocupada porque en Ucrania también se encuentran amigos, conocidos y personas cercanas a su entorno que se han quedado allí para luchar en la guerra contra Rusia.

Ahora la mujer y su hijo se encuentra en Galicia con una familia de acogida. "Aquí hay muchos tanques y tengo miedo", fue lo que le dijeron a Inna algunos amigos y conocidos que se encuentran allí. Afirma que desde hace días no sabe nada de ellos.

Son muchas la familias que como esta, se han ofrecido a acoger a refugiados ucranianos que huyen del horror de la guerra. Algunos se han trasladado hasta la frontera para ofrecerles venir a España.