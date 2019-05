El infierno de la dependienta a la que intentaron violar: "Me metió 3 dedos en la boca y le mordí"

La víctima asegura que su presunto agresor era un cliente habitual de su negocio que siempre le dio mala espina. Cuando se dirigió a ella pensó que era un loco con cúter y capucha que le quería robar, pero pronto descubrió que sus intenciones eran bien distintas tal y como establece en su declaración.

"Estaba a punto de cerrar mi local. Llevaba unos días con mal cuerpo y tenía cita en el centro de salud. Un hombre entró con el casco de la moto puesto y se abalanzó sobre mí con los guantes de látex que llevaba . "Hoy no te vas a escapar, vamos al almacén, ya verás lo que te voy a hacer", me dijo.

Mientras forcejeábamos me intentó callar y me metió tres dedos en la boca. Le mordí y él empezó a tirar hacia afuera, casi me saca los dientes. Vi que tenía sangre y pensé: "Esto no puede ser, me está pasando lo que sale en los informativos y en los periódicos". Yo le mordía porque le quería hacer daño para que me soltara".

Finalmente los gritos de la mujer alertaron a una vecina que entró al negocio a ayudarle. El hombre huyó en cuando vio entrar a la vecina pero finalmente fue detenido por la Policía. El agresor se encuentra en libertad y no pisará la cárcel por estos hechos ya que fue condenado a una pena de 8 meses por delito de agresión sexual en grado de tentativa y lesiones.