Imán, la joven influencer que solo quiere hombres con dinero: "No voy a estar con un hombre que no me mantenga"

"Yo no voy a estar con un hombre que no me mantenga", así de tajante se muestra Imán cuando habla de los hombres que le atraen para poder mantener una relación sentimental. Está casada con un hombre que le paga todos sus caprichos. "Es un hombre de verdad que me da todo lo que me merezco", se reafirma.

"Yo soy una reina y me lo merezco, por qué voy a salir con un hombre que quiera pagar a medias?", se pregunta. Pese a que es su marido quien corre con todos los gastos, asegura que ella misma tiene una empresa y gana su propio dinero, un dinero que no comparte con su esposo. El dinero de su marido es únicamente para ella. "Mi marido hace todo por mí, soy su reina", afirma. En su día a día Imán tiene toda una plantilla de profesionales que la ayudan en su día a día. Tiene cocinero, niñeras que la ayuden con su hijo y chófer para poder desplazarse donde quiera sin la necesidad de conducir.

"A un hombre que te quiera de verdad no le va a doler gastar en ti"

Se acaba de comprar un bolso de Hermes con piel de cocodrilo que vale 60.000 euros que tiene una lista de espera de meses. Ese ha sido el último capricho que se ha permitido con el dinero de su marido. Asegura que a un hombre que te quiere de verdad no le va a doler gastar en ti. Apunta que ella quiere mucho a su marido pero tiene clara cuál es la condición necesaria para poder mantener esa relación: "No voy a estar con un hombre que no me dé el estilo de vida que yo me merezco".

Señala la joven que ella no le da nada a cambio del dinero que le brinda su esposo. "Le vale con respirar el mismo aire que yo respiro", señala. Asegura que si él dejara de ganar dinero ella se encargaría de todos los gastos.

Susanna Griso ha agradecido la sinceridad del testimonio aunque la mayor parte de los colaboradores no han entendido la motivación de esta mujer para estar con un hombre solo por dinero.