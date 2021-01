Ignasi Guardans: "Reino Unido usó muchas vacunas de coronavirus de Astrazeneca que iban destinadas a la Unión Europea"

Apunta Ignasi Guardans que la Unión Europea hará una petición de autorización a la compañía con la que busca "meter transparencia a las exportaciones y que se sepa a dónde va cada vacuna producida en Europa".

"No sabemos si la denegación de esa autorización se va a dar o no", apunta. Mantiene que cuando Reino Unido autorizó su vacuna lo hizo con una autorización que era de emergencia y no tenía producción suficiente, por lo que "entraron muchas vacunas que eran de Europa".

"Reino Unido cree que su primer triunfo después del Brexit ha sido adelantar a la UE en la campaña de vacunación, pero no es así", afirma. Considera Guardans que el Reino Unido tiene un "recorrido de propaganda basada en la pura mentira". "Hubo miles de vacunas que entraron en Reino Unido producidas por Europa y esas fueron las primeras que se pusieron".

Hay una cláusula en el contrato que firmó la UE con Astrazeneca en la que se dice que ellos van a intentar hacer lo que puedan en el suministro, la cláusula del 'best effort'. "En ese contrato hay dos piezas: si hay o no compromisos de entrega y el precio", apunta.

