La historia de Gregoria. Perdió la custodia de su hijo tras el accidente de Spanair

Hace cinco años la vida de Gregoria cambió para siempre. Su marido falleció en el siniestro y ella resultó herida grave. Pasó dos meses en coma. "No daban un céntimo por mi vida", asegura a Espejo Público.

En ese accidente también ocurrió un milagro. Su hijo de 8 años que viajaba con el matrimonio, tan solo se fracturó una pierna, pero después Gregoria lo perdió de otra manera. Protección del Menor de Castilla La Mancha se quedó con la custodia del niño. Le dijeron que no estaba fuerte psicológicamente para cuidarlo y ya llevan más de cuatro años separados. "He perdido cuatro años de niñez con mi hijo", se lamenta.

En estos cuatro años, Gregoria no ha dejado de luchar por su hijo intentando demostrar que es una buena madre. Espejo Público la ha acompañado a una reunión decisiva con Protección del Menor en la que le dan le mejor noticia en años, podrá recuperar a su hijo que ahora tiene ya 13 años. "Todavía no me lo creo", afirma.