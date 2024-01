El hijo de Concha Velasco cuenta cómo fueron sus últimos momentos: "Mi madre murió riéndose"

Cuarenta y seis días después de la muerte de Concha Velasco, su hijo Manuel se sienta en el plató de Espejo Público. Se siente agradecido a toda la gente que le ha dado muestras de cariño tras la muerte de Concha. Ha pasado estos días en su casa acompañado por su hermano y sus tías Nines, Esperanza y Susi a las que describe como las hadas de la Bella Durmiente 'Flora, Fauna y Primavera'. Sus tías le han ayudado a solucionar el papeleo al que ha tenido que enfrentarse tras la muerte de su madre

Si algo le enseñó su madre es que el espectáculo debe continuar y la vida sigue. Es precisamente por eso que ahora Manuel retoma la promoción de su novela: 'Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte'. Una promoción que dejó a un lado los últimos meses para cuidar de su madre. Esta novela parte de un guion que antes de rodar se dio cuenta de que cuadraría mejor como una novela en forma de diario. "Es una chica que se va a casar y 24 horas antes se da cuenta de que no le gusta su novio, no le gusta su familia, no se quiere casar y pide el deseo de volverse invisible para acabar con la boda", relata. A partir de ahí comienza una comedia romántica que transcurre en Mallorca. Cuenta Manuel que se siente identificado con la protagonista porque estos dos años él también ha sido un poco invisible dedicándose a cuidar a su madre.

"A la gente que nos ve también se le mueren sus padres y al día siguiente tiene que ir a levantar la persiana"

Recuerda que cuando se murió su madre Concha se fue al teatro a hacer dos funciones y luego a la tele a grabar otro programa musical. "El espectáculo debe continuar porque la gente en su casa, a la gente que compra las entradas, ve nuestras películas y compra nuestros libros también se le mueren sus padres y al día siguiente tienen que ir a levantar la persiana de la ferretería. Nosotros somos lo mismo. Nos dedicamos al público, vivimos por el público y pasamos las mismas cosas que pasan ellos pero con un privilegio que no tienen los demás y eso hay que asumirlo y contarlo como es".

"Doy gracias a Dios de que nos dejara despedirnos de nuestra madre"

Recuerda que su madre se murió el 2 de diciembre a las 2.00 horas junto a él y su hermano Paco. "Doy gracias a Dios de que nos permitiera despedirnos de nuestra madre. Le hacía bromas y chistes hasta el último momento", recuerda. Cuando su madre falleció él y su hermano se dieron cuenta de que toda España querría despedirse. En 5 minutos organizaron la despedida de su madre. "Creíamos que España entera, Madrid y Valladolid necesitaban despedirse de ella".

El momento más duro tras la muerte de su madre lo vivió unos 20 días después. Entonces terminó de contestar todos los mensajes y comprobó que ya no le escribía nadie. "Te das cuenta de que ese día ya está acabando todo. La vida sigue para todo el mundo y estás en casa solito", afirma. Esta Navidad han cambiado las casas en las que otros años pasaban estas fechas y no han tenido el síndrome de la silla vacía. En los últimos habían pasado la Navidad en el hospital por los múltiples ingresos de Concha.

Uno de los momentos más duros llega cuando Concha necesita ingresar en una residencia

Otro momento difícil para la familia fue dar el paso de ingresar a Concha en una residencia. Recuerda que ese fue un mes terrible hasta que se dieron cuenta de que su madre necesitaba cuidados paliativos. "Creo que en la vida tienes que aislarte del ruido y priorizar el bienestar de tus seres queridos. Mi madre nos lo agradeció mucho y todos los días me decía: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo le alcanza"", señala.

Una frase muy repetida por su madre que han puesto en su lápida. Él mismo tenía prejuicios a llevar a Concha a la residencia pero se dio cuenta de que no quedaba más remedio cuando se lo explicó el médico. Manuel sigue yendo a misa los sábados a la residencia de Las Rozas donde estuvo su madre y pasa tiempo con las cuidadoras y con algún amigo que tenía tertulias con Concha.

Cuenta que la enfermedad de su madre fue "muy dura" y les llevó a ingresar en el Hospital Puerta de Hierro unas 70 u 80 veces. "Si no hubiera estado en la residencia no le hubiéramos podido dar estos dos años de vida en los que ha estado tranquila y respirando aire puro. Ha estado en el campo viendo películas y ha venido todo el mundo a verla".

Los últimos momentos de Concha Velasco

Manuel ha compartido el momento en el que terminó la vida de su madre. El médico a las 0,00 horas les dice que no hay nada que hacer. "Hacemos 4 bromas para que ella no se dé cuenta", señala. Concha le preguntó que cómo estaba y él le dijo que parecía ET y le hizo reír. Ella se empezó a reír y "así poquito a poco ya se acabó". Lo primero que hizo fue llamar a su tía Susi y a su prima Manuela. Preparó un comunicado de prensa y se puso manos a la obra a pensar con su hermano cómo sería la despedida.

Agradecido a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso

Se siente muy arropado por todas las autoridades y cree que "no todo el mundo tiene la suerte de que venga Sánchez a abrazarte el día que se muere tu madre". Tiene guardadas las cartas manuscritas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los reyes de España y otros telegramas de autoridades.

Manuel ha contado que está previsto que en Madrid se habilite un lugar donde estarán todos los recuerdos de su madre. Su madre tenía enmarcadas todas las cartas de los presidentes de los gobiernos de España y los presidentes de la Comunidad de Madrid. Para Manuel tiene sentido que el público pueda visitar el sitio de Concha Velasco donde estarán todos sus premios y un recorrido por su trayectoria.