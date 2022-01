La hermana de la joven que se ha suicidado en Jaén: "Desde muy pequeñita se han metido siempre con ella"

Mayte Lafuente es la hermana de Nieves, la joven de 20 años que se ha quitado la vida en Navas de San Juan (Jaén) después de meses de acoso. Cuenta que la pesadilla de su hermana se intensificó el pasado mes de julio. Nieves no podía ni dormir por la cantidad de llamadas que recibía en su teléfono móvil. Descubrieron que su número de teléfono estaba puesto en páginas de contactos, citas en las que se buscaban encuentros de sexo, también como persona que se ofrecía para trabajar en hostelería y otros múltiples reclamos.

La familia tiene sus sospechas de quién puede estar detrás de la coacción a su hermana pero "como la presunción de inocencia está por encima de todo evitar dar nombres", tal y como indica Mayte. "Las sospechas las tenemos y ella nos comentaba cosas que no le cuadraban pero nosotros no somos jueces pero no popdemos juzgar, pero sospechas hay".

Tal y como señala Susanna Griso, de la investigación del caso ha trascendido que los culpables del acoso serían unos 5 ó 6 jóvenes que ya habrían llevado a cabo este tipo de actos con otras personas.

Cuenta Mayte que para su hermana nunca fue un problema su condición sexual. "Desde el primer día que nos lo dijo se aceptó. No entiendo este tabú en pleno siglo XXI, nosotros lo notábamos desde siempre. Sin embargo, su hermana Nieves había sido el blanco de las críticas de sus compañeros desde muy pequeña. "Desde muy pequeñita se han estado metiendo con ella y ha ido arrastrando eso", lamenta. La familia ha denunciado el caso y la Guardia Civil ha abierto una investigación tratando se esclarecer el caso.

