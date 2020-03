"Hay que cambiar la mentalidad y actuar como una emergencia humanitaria"

Médicos Sin Fronteras están montando dos hospitales en Alcalá de Henares y Leganés (Madrid) para combatir el coronavirus y en Espejo Público hemos podido hablar con Luis Encinas, enfermero y asesor de Médicos Sin Fronteras que también tienen experiencia en crisis sanitarias como el ébola. "Es importante cambiar la mentalidad y actuar como en una emergencia humanitaria y sanitaria", señala.

Una de las prioridades en este tipo de situación de crisis sanitaria es la coordinación clara, con órdenes jerarquizadas. Además, cree que es importante tener un asesoramiento y separar los hospitales con los positivos y con pacientes que no tienen nada que ver con el COVID-19 y de esta forma descongestionar las UCI y urgencias.

"El hospital se puede convertir en un punto de propagación de la enfermedad y ya está pasando, por ello hay que atajarlo", advierte Encinas. Señala que es importante en el caso de las residencias de ancianos, en el que el circuito no está pensando para un circuito hospitalario, que cuando hay síntomas no solo respiratorios sino también gastrointestinales, tengan el material adecuado, "porque si no tenemos para protegerlos, se puede convertir en una situación difícil de gestionar".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.