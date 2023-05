¿Hay plagio en la canción de Loreen ganadora de Eurovisión? Alejandro Abad apunta a la inteligencia artificial

Alejandro Abad es una voz autorizada para hablar de Eurovisión (ha participado en dos ocasiones en el festival como compositor y una como cantante) y de plagios (ha formado parte de varios comités de expertos a los que se les ha pedido que evalúen posibles plagios). Su experiencia como cantante y autor le convierte en un experto en la materia. Preguntado por ese posible plagio en Tattoo, la canción con la que Loreen ha ganado el festival de Eurovisión representando a Suecia, Abad ha sorprendido dejando caer que la IA puede haber intervenido en la composición

"Tened en cuenta que estamos empezando con el tema de la inteligencia artificial" -Ha advertido el cantautor- "Pudiera ser que el compositor haya pedido "quiero una canción que gane Eurovisión", y el odenador haya empezado a mezclar sonidos hasta crear esta canción".

Las tres canciones a las que se parece "Tattoo"

En concreto, las acusaciones de plagio se centran en tres canciones: en los primeros compases hay quien identifica el tema "Flying Free" de Pont Aeri (1999). Además, también pueden intuirse algunos acordes de "The winner takes it all" de Abba (1980) y el que parece más claro de todos es el de la melodía de "V Plenu", una canción de la intérprete ucraniana Mika Newton publicada en 2007.

"Si no hay intención, no hay plagio"

Para Abad, no puede hablarse de plagio como tal ya que "no parece que haya intencionalidad de plagiar. En este caso yo diría que se han cogido inputs de varias canciones, no de una sola. Ha copiado a tres canciones en un "tutti frutti" musical. Eso me hace pensar aún más en que haya tenido algo que ver la inteligencia artificial". Aún así, el veredicto de Abad no es definitivo y cree que es algo que tendrá que analizar un tribunal de expertos si se considera oportuno. "Lo sé", dice, "porque yo he formado parte de alguno".

Aún así, ha defendido la inocencia del compositor de "Tattoo". "Las canciones son una combinación de notas y compases y a los compositores cada vez nos quedan menos combinaciones inéditas disponibles porque ya hemos escrito millones de canciones. Seguro que si mañana compongo yo una canción, llega la inteligencia artificial y le saca parecido con otra que ya existe".

Blanca Paloma defiende a Loreen

La representante de España, Blanca Paloma, se ha referido a la polémica del plagio: "las inspiraciones siempre están ahí, no me parece que debamos manchar así un resultado que ha sido impecable. Además, se viene hablando del posible plagio desde que se presentó la canción hace meses. Si nadie ha intervenido, será porque está todo en orden y Loreen es justa ganadora"