"Me han quitado a mi hija y no voy a cobrar un duro"

Francisco y Pilar, los padres de la menor asesinada en Seseña, hablan en exclusiva para Espejo Público. Hace 2 años que Cristina fue brutalmente asesinada en Seseña y, justo ahora, una de las implicadas en el crimen va a salir a la calle. Los padres buscan justicia y que la ley del menor se endurezca.

"No he ido al psicólogo, he estado tomando pastillas" asegura Pilar, la madre de la menor. Afirma que está un poco mejor pero aún le está costando mucho acostumbrarse a esta situación. No ha quitado ninguna foto de la casa y se apoya en su otra hija para sacar fuerzas.

María Ponte, abogada de los padres, va a buscar una indemnización de 300.000 euros por el asesinato de Cristina. Es una normativa que aún no se ha aplicado en España. Como la familia culpable es insolvente, sería el Estado el que debería pagar la cantidad.

Francisco se siente frustado y pide que se cumpla la normativa. "Me han quitado a mi hija y no cobro un duro" sentencia el padre de la menor. Pese a que no haya dinero sufuciente para pagar la pérdida de su hija, al menos sería un paso adelante para estos casos.