Mujeres que trabajan en oficios tradicionalmente masculinos: "Al final la gente te hace ver es que estás trabajando en un mundo de hombres"

Con motivo del Día de la Mujer en Espejo Público nos hemos preguntado, ¿sigue habiendo estereotipos de género en el mercado laboral? La respuesta a esta y a otras preguntas nos las dan María, Irati y Cristina. Son 3 mujeres que trabajan en oficios tradicionalmente considerados masculinos. María Pérez es perforista en interior de minas, Irati Etxandi trabaja de mecánica y electricista de coches y Cristina Bardají es maquinista de trenes de iryo.

¿Te gusta tu trabajo?

María Pérez es de las pocas perforistas de mina que existen a nivel Europeo y asegura que se siente realizada y feliz de pertenecer a un sector tan bonito como la mina. A sus 22 años, Irati trabaja en un taller familiar donde comparte día a día tutoriales de mecánica y electrónica de vehículos y considera que el ser mecánica es su trabajo, y "que todos podemos trabajar en lo que queramos".

Cristina antes era pianista pero cansada de la inestabilidad laboral decidió opositar para ser maquinista. "Es un trabajo muy bueno, te da una calidad de vida. Disfruto mucho conduciendo".

¿Has sufrido discriminación por ser mujer?

María, minera, afirma con rotundidad: "Yo actualmente no sufro la discriminación pero obviamente la he sufrido en toda mi trayectoria. Los inicios siempre tenemos que dar un 200%, siempre está el que tengamos que demostrar el que somos válidas, el que nuestra contratación es totalmente viable".

Irati desde el taller donde trabaja nos asegura que ha habido mucha gente que se ha sorprendido a la hora de que les atienda: "Me ven a mi pensando que soy una simple recepcionista y me dicen, ‘Oye, ¿dónde está el mecánico?’ y yo les digo: ‘Soy yo la mecánica’". Y con resignación nos confiesa: "Al final lo que la gente te hace ver es que sí que estás trabajando en un mundo de hombres".

Sin embargo, Cristina no siente haber sufrido ninguna discriminación en su trabajo por ser mujer: "Hoy en día este trabajo es bastante igualitario en condiciones. Te presentas a la licencia, estudias todo el curso, haces la prueba de Fomento y luego ya que te contrate la empresa…". Esta maquinista reconoce que ahora tienen suerte porque antiguamente no era así.

¿Existe desigualdad en tu trabajo?

María, que a parte de trabajar como minera participa en varias iniciativas para impulsar la igualdad en el mercado laboral, como con 'La Comunidad de Mara' nos responde tajante: "¿Estamos en igualdad de condiciones de oportunidades? Pues la verdad es que no. A nivel operacional la presencia de la mujer es muy, muy, muy escasa. Se puede decir que podemos rondar entre un 1 y como mucho un 2% ".

Irati nos ofrece otra cifra desde el taller de coches: "Aquí somos 4 trabajadores, 3 hombres y una mujer que soy yo. Creo que todavía falta bastante para llegar a lo que sería la igualdad". Por su parte Cristina nos reconoce que ser maquinista de trenes "es una profesión que sobre todo llama más a un sector masculino. Es un trabajo que creo que cualquier mujer puede hacer. Yo por lo menos estoy contenta de que a mi me han dado un trato igual".

¿Qué mensaje envías a la sociedad?

Esta es la última pregunta que les hemos hecho por motivo del Día de la Mujer y estos son los consejos de estas tres mujeres que han logrado trabajar en lo que querían sin importar los estereotipos. María lo tiene claro: "Si realmente su profesión le apasiona se dedique a ello. Es muy importante el tema de dar visibilidad, a contarles a las niñas que a parte de ser científicas, a parte de ser químicas, también pueden ser fontaneras, electricistas, mecánicas, mineras". Irati lo corrobora: " Que no te frene nada, porque al final si algo te gusta tienes que hacerlo. No te vas a cohibir tú porque otras personas te lleguen a decir que esto no es lo tuyo o que no puedes trabajar en este sector". Cristina desde la cabina de su tren insiste en que hay que dar más visibilidad: "La divulgación para que las mujeres entiendan cómo es este mundo estaría muy bien. Este trabajo lo puede hacer perfectamente una mujer y hay bastantes mujeres maquinistas y tiene que seguir habiendo más".