Supermercados y pequeños comerciantes piden al ministro Planas que baje el IVA de los alimentos mientras los consumidores solicitan bonocheques

Aurelio del Pino, presidente de la asociación de cadenas de supermercados ha analizado las negociaciones del Gobierno con el sector para topar el precio de determinados productos. Señala que muchos de los problemas que han tenido con productos frescos han sido debidos a los problemas ocasionados por la sequía por lo que celebra que haya empezado a llover. "Hay que diferenciar la realidad cambiante del campo con los productos frescos", señala. Explica además que la ley de la cadena alimentaria nos obliga a o poder revender por debajo de los precios de adquisición y no pueden vender por debajo de lo que es el precio de adquisición. En la reunión con la vicepresidenta Yolanda Díaz le trasladaron a la vicepresidenta del Gobierno "la realidad de un sector que ha demostrado su compromiso con la realidad de los ciudadanos".

Señala que sin necesidad de llegar a un pacto no legal todas las empresa tratarán de ofrecer lo mejor a sus clientes. "Aquí es la propia estructura del sector productivo, una distribución muy competitiva, la que va a buscar soluciones en el peor escenario posible para dar la mejor solución", afirma. Destaca demás que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas sabe que su sector tiene unos márgenes muy estrechos y solicitan un alivio de las cargas impositivas.

"Cuantos menos impuestos tenga nuestro sector la propia competencia hará que ese alivio de carga se vaya trasladando a unas mejores condiciones", afirma. Cree que es positivo que el Gobierno conozca la realidad del sector. "Hace falta que los propios políticos conozcan las circunstancias que afectan al día a día de los ciudadanos que son los clientes", mantiene.

El pequeño comercio, molesto por quedar fuera de la negociación

Rafael Torres, portavoz de la confederación española del pequeño comercio, reconoce que en el sector están molestos porque son esa recomendación de las grande superficies se traslada al consumidor la idea de que en las grandes superficies el precio va a ser más económico.

No les ha gustado no estar invitados a la reunión. Señala que representan a más de 430.000 comercios asociados, dan empleo de mucha calidad y suponen "una parte importante del PIB de este país". "Cuando hemos visto esta propuesta sin sentido hemos tenido que salir a alzar la voz y decir que no se puede alterar la competencia, eso a parte de ilegal no es ético", mantiene.

Cree que Yolanda Díaz ha tenido buena intención en su negociación pero echa de menos que haya consultado al sector. Cree que sí hay margen para bajar los impuestos y bajar el IVA de determinados productos. Propone que algunos productos cárnicos o pescaderías bajen el IVA al 4% y en algunos que hoy tributan al 21% se baje al 10%.

Los consumidores piden boncheques para mitigar el azote de la inflación

Enrique García, portavoz de la OCU, señala que se alegran de que haya un debate sobre la carestía de los alimentos. "Ha habido una subida del 15,2% de los precios de la alimentación, ha subido el 95% de 238 productos. Una familia media tiene un gasto adicional de 830 euros, 69 euros al mes. Hay distintas propuestas encima de la mesa desde topar los precios a acuerdos o cestas", señala.

Desde la OCU creen que cada propuesta tiene su singularidad en temas legales y lo que se necesita ahora son medidas inmediatas. La cesta tiene carencia porque no contempla productos frescos. Proponen la bajada total del IVA temporalmente en una situación excepcional como en la que estamos. "Para las familias numerosas solicitamos bonocheques para mitigar ese sobrecoste", afirma.