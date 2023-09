Futbolistas del Real Madrid, víctimas de 'sextorsión'

La actualidad pasa por el mundo del fútbol, después del beso de Rubiales a Hermoso y la noticia de la detención de varios jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid por difundir un video con contenido sexual de una menor, una nueva noticia sacude el mundo del fútbol.

Varios canteranos del Real Madrid han sido víctimas de 'sextorsión'. Un joven de 18 años residente en Murcia ha suplantado la identidad de una joven y a través de varios perfiles falsos ha extorsionado a los futbolistas para conseguir material con contenido sexual. Todo comienza en noviembre de 2022, donde comienza el contacto con jóvenes canteranos para seducirles y conseguir que envíen fotografías comprometidas.

Una de estas víctimas tiene tan solo 17 años. Una vez que tenía en su poder el contenido comenzaba la extorsión, a una de sus víctimas le amenazó con hacer públicas las imágenes si no pagaba dinero o grababa a los demás futbolistas en el vestuario.

Intentaban comercializar los contenidos a terceras personas

Alba, así se hacía llamar en redes sociales, también intentaba comercializar esos contenidos con terceras personas. Esta trama virtual ha durado más de un año, un año llenó de sufrimiento para estos jóvenes deportistas. Tras varias denuncias la policía localiza al verdadero usuario que se escondía detrás del perfil de una inocente joven que ha visto suplantada su identidad. Tras los registros la policía descubre que no es tan solo una cuenta, son varios usuarios asociados al móvil y en todos utiliza la misma fotografía de la joven. Y aunque ahora se encuentra detenido, su abogado asegura que ha sido una tercera persona la que ha accedió a la conexión de su hogar para crear el perfil de 'Alba'.

Sextorsión a través de mensajes

A través de mensajes en redes sociales pedía los futbolistas que realizasen videos con alto contenido sexual. En uno de los mensajes exige que realice un vídeo en el que "empiezas a tocarte por encima del pantalón un rato, luego te quitas el pantalón y la camiseta y te tocas un rato con los calzoncillos y luego te desnudas". También exigía que se le viese la cara en todo momento y dijese cosas subidas de tono durante los dos minutos que debía de durar. Una vez que enviaban estos vídeos comenzaban los chantajes. "Como ves tengo tu número y tus fotos, te conozco más de lo que piensas o aceptas dos condiciones o paso todas tus fotos. Si me bloqueas paso tus fotos, si no contestas paso tus fotos y si me denuncias todo el mundo verá tus fotos".