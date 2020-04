Jonan Basterra, curado de coronavirus: "Cuando volvamos a la normalidad haremos cosas increíbles"

"IFEMALand, día 10, buenos días ¿Vosotros también pensáis que "alta" y "te puedes ir a casa" significan lo que creo?", este mensaje pertenece y está publicado en la cuenta oficial de Twitter de Jonan Basterra, periodista que se contagió de coronavirus y ha estado ingresado en el Hospital de campaña de IFEMA.

En Espejo Público hemos podido hablar con él y asegura que su nivel de salud es muy bueno y no tiene ningún problema. Cuenta que el recuerdo que tiene de todos los días que ha estado en IFEMA es de una experiencia increíble: "No tengo el recuerdo de una enfermedad grave que me lo ha hecho pasar un poco mal, porque el espíritu de IFEMA y todo lo que se ha hecho allí es increíble, la labor de los sanitarios y de toda la gente que lo están dando todo, para mí es lo más importante ahora mismo".

Asegura que está "muy contento" de su país y de sus vecinos y considera que "si seguimos haciendo las cosas así, cuando todo vuelva a la normalidad seremos capaces de hacer cosas increíbles". Afirma que la mayoría de los pacientes ingresados en IFEMA vuelven a sus casas y se recuperan y nos ha explicado cómo se organizan. Están divididos en doce camas y aunque haya bastante separación entre ellos, sí tienen relación con los que están alrededor y afirma que "acabas estableciendo relaciones súper fuertes".

Por último, señala que los sanitarios en IFEMA, según los vio él, están bien y muchos se emocionan cuando les agradecen la gran labor que están haciendo. Además, asegura que los sanitarios y todo el personal allí les transmiten mucha tranquilidad.

