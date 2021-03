Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la idea de retrasar la fecha de Semana Santa por la pandemia del coronavirus no es una opción viable. "Mi opinión personal sobre retrasar la Semana Santa 21 días o no, es algo estético y de cara a la galería. Debemos ser contundentes y no generar falsas expectativas ni generar falsa sensación de relajación. Todavía estamos en mitad de una pandemia y esta Semana Santa deberá ser diferente".

El mandatario también ha hablado sobre los fondos europeos. En este sentido ha reconocido que hay "falta de información y oscurantismo" y que el Ejecutivo central "intenta utilizar unos fondos que son para la recuperación de todas las regiones con fines partidistas".

El político ha explicado que "la comisión reparte unos fondos en base a criterios objetivos por lo que lo lógico es que el reparto se haga entre las comunidades, al menos lo que corresponde a ese criterio objetivo". Según esto, a la Región de Murcia le corresponderían 2.400 millones de euros pero el dirigente ha advertido que de esa cantidad aún no saben nada. "Lo único que sabemos es que de esto se encargará Moncloa y eso nos preocupa porque si nos atenemos a los antecedentes, las comunidades beneficiadas serán las de siempre y los de siempre seremos los perjudicados".

Sobre las palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar, el presidente murciano ha dicho que "cada generación tiene su afán y cada situación es totalmente diferente. Comparar la situación de Aznar con la que se están enfrentando Casado dista mucho. No se puede comparar. El futuro solo pasa por Pablo Casado".

De la formación que dirige Santiago Abascal ha reconocido que "en algunas cosas nos ponemos de acuerdo y en otras cosas no". Sin embargo ha mantenido las distancias: "El Partido Popular es moderado, liberal y de centro. Dispuesto a dialogar y tender puentes y me temo que hay otros partidos que no están en disposición de eso".

