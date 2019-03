La Familia Real, de vacaciones

De hecho la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín llegaron hace unos dias a España desde su residencia de Washington y han preferido no viajar a la isla. ¿Por qué habrán tomado esta decisión?. Se habla de nuevo de la mala relación entre la princesa Letizia y las Infantas. De momento, los únicos que han puesto el pie en Palma han sido el Principe Felipe y su madre.



El Píncipe ha participado un año más en la regata de la Copa del Rey y la reina Sofia no quisó perderse la competición. La siguió de cerca desde otra embarcación. Sin embargo, el Rey se ha quedado sin poder navegar en el Bribón por prescripción médica. A don Juan Carlos, le han recomendado unas vacaciones tranquilas y este año va a ser la primetra vez que no compita en la regata que lleva su nombre.



Esta previsto que llegue la Princesa Letzia junto a sus hijas Leonor y Sofía a la isla mallorquina, dicen que este verano habrá mucho revuelo en el palacio de Marivent porque recibirán una visita muy especila, la familia Obama, quienes han elegido la Costa del Sol para pasar unos días de descanso y viajarán hasta Palma de Mallorca para reunirse con los Reyes.



En la isla todos se frotan las manos, porque los nuevos visitantes situan a Palma entre uno de los destinos con más glamour para pasar el verano