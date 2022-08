La familia de la mujer desaparecida en Navalcarnero: "No salía sola a la calle, esto no ha pasado nunca"

Se busca a Isabel del Castillo, padece Alzheimer y tiene 57 años, desaparecida el pasado 19 de agosto en Navalcarnero (Madrid). Salió de casa hacia la rotonda del parque municipal, donde hay una parada de autobuses que salen en varias direcciones. Estuvo en esa zona en torno a las 20,30 horas y la familia cree que pudo haber cogido alguno de los autobuses.

Joana es la hija de Isabel. Atiende a los micrófonos de Espejo Público después de participar en una de las últimas batidas que se realizan para localizarla. No tienen nuevas pistas sobre el paradero de su progenitora. Han pedido que se visualicen las cámaras de los autobuses porque, de haber cogido uno, puede haber ido en muchas direcciones.

Cree que su madre puede haberse perdido debido al Alzheimer que padece, y haya ido a la zona en la que vivía de pequeña. Salió vestida con unas mallas negras de ciclista por encima de la rodilla, una camiseta de manga corta a rayas blancas y azules, chanclas azules y un bolso marrón con estampado en el que llevaba una cartera con la identificación y 70 euros en efectivo. Portaba además una pamela de playa de paja con un lazo rosa.

"Todo lo hace con mi padre. Mi madre es dependiente aunque está en un punto de la enfermedad en el que mantiene conversaciones de forma desinhibida"

Su hija cree que ese día estaba especialmente desorientada porque llegaba de un viaje largo de 3 días desde Grecia, donde había estado mes y medio. Podía estar buscando la casa de su abuela. La orientación es algo que le falla con frecuencia. "Nunca ha salido sola, esto no ha pasado nunca. Todo lo hace con mi padre al lado. Es dependiente pero está en un punto de la enfermedad en el que mantiene conversaciones con las personas que quizá no tienen mucho sentido. En ese punto podría pasar desapercibida al hablar con alguien".

La hija de la desaparecida señala que la Guardia Civil y la Policía sigue trabajando en el caso. Los familiares han enviado a los investigadores fotografías de los lugares en los que pueden solicitar las grabaciones. Lamenta que debido a los trámites que hay que hacer no tengan aún noticias de la desaparición. La familia empezó a buscar a Isabel una hora después de su desaparición. "Fue todo muy rápido, por eso no entendemos que no se sepa nada".