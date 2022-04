Una familia denuncia que los expulsaron de un bar en Gandía por querer ser atendidos en valenciano: "¡En España sobra gente!"

La versión es ligeramente diferente según quien la cuente. Por una parte la familia asegura que fueron a un restaurante de Gandía y que pidieron "un terç de cervesa' (un tercio de cerveza) a lo que aseguran la camarera les dijo que no les entendía y que por favor le hablasen en castellano. Ellos no quisieron hacerlo y pidieron que si no les podía atender nadie que hablase en valenciano al menos alguien que lo entendiese.

Fue entonces cuando salió el propietario, la conversación subió de tono y terminó con una invitación a que estos clientes abandonasen el local y así lo hicieron pero al día siguiente regresaron a poner una hoja de reclamación. De nuevo, volvió a subir el tono y parece ser que escribieron que la camarera los llamó "maleducados" "¿No sabéis hablar castellano? ¡En España sobra gente!".

Desde el restaurante a Espejo Público le dicen que esto no es verdad, "que la camarera no dijo esa frase y aseguran que lo que se está contando no es del todo cierto". No quieren atender a los medios porque dicen que no quieren que "se haga más grande esta historia".

Para denunciar este presunto caso de discriminación lingüística, unos veinte voluntarios de Plataforma per la Llengua se concentraron ante el restaurante y la entidad estudia las vías para denunciar el comportamiento ante las instituciones competentes.

La entidad considera que el establecimiento "ha incumplido el Decreto Legislativo 1/2019, de aprobación del texto refundido en la Ley del Estatuto de las personas consumidoras, porque ha vulnerado el derecho de los consumidores a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana".