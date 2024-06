La exministra de Transportes Magdalena Álvarez: "Han roto mi carrera profesional"

"Mi principal preocupación siempre ha sido demostrar mi inocencia y la inexistencia de que he estado trabajando para una trama", así ha empezado su relato Magdalena Álvarez. La exministra de Transportes y consejera de Economía y Hacienda en Andalucía cuando tuvieron lugar los hechos asegura que confiaba en que en algún momento esto saliera a la luz. Sentencia que ha sido "víctima de una cacería política desde hace mucho tiempo".

Señala que esa cacería se produjo casi desde que llegó a la Junta de Andalucía y mantiene que la habían "condenado injustamente".

Pide al PP que pare esta situación

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional es el tribunal que garantiza, controla, comprueba y decide si se están respetando los derechos de los españoles, Magdalena Álvarez cree que el Partido Popular está "manipulando el Estado de Derecho". Pide respeto a todos los miembros del partido popular y que respeten las "reglas del juego".

Calvario de 15 años

Mantiene Álvarez que lo ha pasado muy mal, que han sido 15 años muy duros en que su principal preocupación siempre ha sido que sus nietos no se avergonzaran de ella. "No quería pasar a la historia como una corrupta porque no lo soy", asegura. "Quería pasar como una persona honrada que ha trabajado por mejorar la vida de la gente", añade. Estos años han supuesto mucha tristeza para ella, dice, aunque siempre ha contado con el apoyo de su familia y amigos.

Desvela que en muchas ocasiones no ha querido acudir a sitios con gente para que nadie se sintiera avergonzado por su presencia. "Han roto mi carrera profesional", relata, porque tuvo que dimitir de su cargo en el Banco Europeo de Inversiones. "Ha sido un calvario", establece.

Chaves y Griñán

Durante la entrevista ha desvelado que ha hablado recientemente con Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Cree que con Chaves, por ejemplo, se ha cometido "una gran injusticia" y que algún día alguien tendrá que reparar ese daño. Asegura que ambos, tanto Chaves como Griñán, están esperanzados en que se reconozcan sus recursos de amparo como se ha hecho con el suyo.