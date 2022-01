El exmarido de Sara, la joven fallecida tras una lipoescultura: "No son ni 26 ni 27 perforaciones, son incontables"

El pasado sábado se conoció el fallecimiento de Sara Gómez, la mujer de 39 años que estaba ingresada en la UCI del Hospital Santa Lucía por graves lesiones tras someterse a una operación de lipoescultura en la Clínica Galena de Cartagena, Murcia.

En un principio, la operación parecía haber salido bien, pero Sara empeoró y fue ingresada en situación de extrema gravedad con un shock hipovolémico hasta que, 29 días después, falleció. El cirujano que la operó tendría que haber declarado este martes, pero no se presentó. Por ello, se declaró una orden de búsqueda y captura y, finalmente, en la mañana de este miércoles ha acudido a declarar.

Espejo Público ha hablado con el exmarido de Sara, Ezequiel, que manifiesta que la familia tienen el conocimiento de que el cirujano se ha presentado hoy a alrededor de las 10:00 horas y en estos momentos estaría esperando para declarar. "No creo que se hubiera presentado si no hubiera habido una orden de detención", señala.

"Muere por fallos multiorgánicos irreversibles a causa de las lesiones sufridas"

"Parece ser que una persona de su equipo una hora y media antes de que finalizase la operación le dijo que parase porque salía sangre y esta persona no paró", indica Ezequiel. Asimismo, señala que la autopsia confirma que Sara muere por "fallos multiorgánicos irreversibles a causa de las lesiones sufridas el día de la intervención estética".

Además, ha querido aclarar que no son "ni 26 ni 27 perforaciones, son incontables". "Tuvieron que extirparle un metro y medio de intestino, dos partes del colon, lesiones en el duodeno, contusiones en el hígado, riñones... no se podían contar, fueron muchísimas", asegura.

Afirma que Sara estaba en perfecto estado de salud antes de realizarse la operación y que, tras conocerse su caso, varias personas se han puesto en contacto con la familia de Sara. "Una chica que me contactó me ha dicho que a día de hoy está vomitando sangre, está ingresada y no puede ni comer ni beber bien", manifiesta. Por último, también ha querido aclarar que Sara y el cirujano "no eran amigos, sino que tenían conocidos en común".

Puedes volver a ver la entrevista a Ezequiel, exmarido de Sara Gómez, en Espejo Público a través de Atresplayer.