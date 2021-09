El exmarido de Ainhoa Arteta se enteró del divorcio cuando la cantante estaba en el hospital

Ainhoa Arteta se divorcia de su cuarto marido, Matías Urrea, tras dos años de matrimonio. Señala la periodista Marta Robles que Ainhoa siempre ha dicho que ha ligado poco y se ha casado mucho.

La ruptura coincide con los problemas de salud que ha tenido Ainhoa Arteta los últimos meses. La artista sufrió un cólico en verano y se tenía que haber tratado con antibióticos. Ella creía que era alérgica a los antibióticos por algún episodio previo y no se sometió al tratamiento aunque no se había hecho las pruebas. Cuando la situación es muy grave y la septicemia está bajo control los médicos le aplican antibióticos y consiguen salvarle la vida. Aún así le han amputado un dedo de la mano y del pie.

A Matías Urrea la noticia le ha pillado por sorpresa, tal y como apunta la periodista Pilar Vidal. Urrea reclamaría ahora un préstamos bancario que la pareja pidió para saldar deudas de la cantante. Explica Pilar Vidal desde Venecia que el marido de Ainhoa Arteta de habría enterado de la separación durante el ingreso hospitalario de esta. En ese momento unas amigas de Arteta le comunican que ella no quiere que le acompañe en su enfermedad y que la relación está más que acabada.

Cuando se casa con Ainhoa, Matías se convierte en su manager y trabajan juntos. Él hace una inversión muy importante, pide un crédito y ahora pide que se le devuelva ese crédito, apunta Vidal.

