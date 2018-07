¿Estuvo el Doctor Moreno en la segunda operación de Enrique Morente?

Las informaciones que nos llegan son contradictorias. El informe médico que el Doctor Moreno presentó ante el juez afirma que sí, que intervino él mismo al cantante. Pero el Hospital 12 de Octubre de Madrid ha confirmado que el doctor Moreno realizó un trasplante de hígado la misma noche que Morente estaba en el quirófano.

La familia Morente ironizó en unas declaraciones a una emisora de radio con los presuntos "superpoderes" del médico al poder estar en dos sitios a la vez. Una enfermera y un celador de la Clínica La Luz, que han declarado como testigos, dan la razón al médico. Y María Ángeles Gabriel, amiga personal de Enrique Moreno, también defiende esa teoría de la omnipresencia.

¿Qué importancia tiene saber si el Doctor intervino al cantante en la segunda operación?. Ayudaría a demostrar que el informe que presentaron era erróneo, y confirmaría que existieron unas complicaciones que el equipo no pudo o no supo solucionar. Además de saber si el médico tendría derecho a no cobrar los honorarios de una operación que no realizó.

A todo este embrollo se le une que la Clínica la Luz ha pedido el sobreseimiento de su causa en el caso, ya que alega que el doctor Moreno y su equipo fueron contratados por el artista para la operación.