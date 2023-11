Esteban González Pons, sobre su presunto gamberrismo parlamentario: "Tengo sangre en las venas y eso me convierte en carne de meme"

El vicesecretario del PP y eurodiputado Esteban González Pons niega que su partido haya mantenido conversaciones con Junts el pasado mes de agosto para acercar posturas de cara a la investidura de Feijóo. Señala que si el partido de Puigdemont habló con alguien del PP la respuesta que recibió es "que no estamos dispuestos a a transigir y que no vendemos España por una investidura ni la separación de poderes".

"En este momento es poco relevante saber si en agosto alguien del PP habló o no con Junts, lo relevante ahora mismo es que España se está vendiendo por una investidura y ayer hizo más daño el separador que el separatista", mantiene.

Apunta el del PP que Junts son los herederos de Convergencia que prestó importantes servicios a la democracia española y cada uno tiene que responder por los actos que ha hecho. "No renuncio a creer que en Cataluña existe un centro derecha constitucionalista que bajo el amparo de la Constitución defiende sus opciones catalanistas".

"Pedro Sánchez ha acusado a media España de ser fascista"

Para González Pons una de las cosas más graves de la investidura es que "un presidente del Gobierno estableció ayer un muro contra media España y acusó a la otra media de ser fascista, provocando a la mitad de los españoles". Lo que sucede es grave. Mantiene además que "esto será una humillación para nuestro país: ver al Gobierno de España dirigido por un mando a distancia desde el extranjero".

Cree que Sánchez ha establecido un muro en el que ha separado a los buenos y los malos y tenemos "un presidente que no empieza por vocación de ser presidente de todos sino de ser presidente de una mitad menos uno contra la otra mitad más uno". "Sánchez viene a dividir y a romper el espíritu de la transición y está cegado por su propia ambición, es un oportunista que se ha hecho con la presidencia del Gobierno de nuevo".

Los memes sobre González Pons

González Pons se ha convertido en carne de meme por sus aspavientos irónicos y exagerados cuando Sánchez criticaba las políticas del PP con Vox en las comunidades autónomas. Hay quien incluso le acusa de hacer gamberrismo parlamentario. "Puse caras pero poner caras no es hacer gamberrismo hasta donde yo sé, salvo que la libertad en este hemiciclo esté ya tan limitada que uno no pueda ni hacer caras y ante la sarta de mentiras de Pedro Sánchez que dice que en la comunidad Valenciana hay miles de niños que están en la calle porque no tienen colegio", explica.

"¿Cómo no quieren que haga caras, tengo sangre en las venas aunque podría no tenerla y estar tan tranquilo viendo como Pedro Sánchez deja que el país se vaya a dividir en dos solo para seguir siendo presidente del Gobierno, pero tengo sangre en las venas y eso me convierte en carne de meme, no puedo hacer nada más que reírme".