Antonio Resines cuenta su experiencia cercana a la muerte: "Estaba hundiéndome en la cama y veía a mi padre y mi hermana desde arriba"

Antonio Resines y Fran Rivera han charlado en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid. A Resines lo de ser actor no le viene de vocación. Cuenta que siempre tuvo claro que quería dedicarse al cine pero no como intérprete.

Sin embargo, tras sus primeros papeles como actor pensó que eso de interpretar podía tener futuro y desde ese momento hasta hoy ha construido una de las carreras cinematográficas más prolíferas de España.

Cuenta Resines que odia las escenas de amor y de sexo. "La mayor parte de los actores las odia excepto Fernán Gómez que decía: "Este oficio es estupendo, te dejan besar señoritas"", bromea.

"Es un rollo, no se besa de verdad ni se tienen relaciones de verdad. Es muy incómodo. Lo malo es que a veces hay reacciones naturales. Un hombre en la cama es un hombre en la cama y una tía en la cama también pero se nota menos", señala.

Recuerda Resines que en una ocasión tenía que besar a Ana Belén, que en esa época era conocida como la novia de España. Las orejas se le empezaron a poner rojas y calientes. "Me parecía tan asombroso que me estuviera besando con ella que las orejas se me pusieron calientes", bromea el intérprete.

Pese a la pandemia este 2020 ha sido un año dulce para Resines. Pasó por el altar el 10 de octubre de 2020 con su pareja, con la que llevaba más de 30 años de relación. "Con alguna cosilla, como todos", añade.

Resines también ha repasado algunos de los capítulos más duros de su vida. Cuenta que le detectaron el cáncer de colon después de que un médico que le curaba una mano le viera en los ojos que tenía anemia. Entonces le hicieron una colonoscopia y le dijeron que tenía cáncer pero estaba muy localizado.

Al hacerle el preoperatorio descubrieron que tenía una angina de pecho y fue operado inmediatamente. "Los síntomas son como que te quemas que se confunden mucho con la acidez de estómago", cuenta.

El actor ha revelado que en una ocasión vivió una experiencia muy cercana a la muerte. Fue en un accidente que sufrió en Italia. Le operaron y le hicieron una transfusión de sangre de otro grupo sanguíneo que le provocó una anemia muy fuerte. En ese momento tuvo la imagen de que estaba en la cama con mucho frío y veía la escena desde arriba en la que le acompañaban su padre y su hermana.

