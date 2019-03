España es mileurista

La crisis económica trajo consigo una nueva "especie", los mileuristas, trabajadores que no llegan a los mil euros al mes. Ahora son más de 10 millones de personas, pero lo más llamativo es que entre los jóvenes de la "generación de la crisis" ser mileurista es casi un lujo.

Ana no ha parado de viajar desde que terminara su carrera, tiene un master y habla varios idiomas. "Me han llegado a ofrecer sueldos de 150 euros por ocho horas", afirma. "Cuando veo una oferta de 1.000 euros netos al mes me parece increíble".

Por su parte, Lina dejó su pueblo en Mallorca, su trabajo fijo y su vida por amor. "Entre mi sueldo de mileurista y el de mi marido de arquitecto, decidí que era más lógico trasladarme a vivir con él". Sin embargo, la crisis del ladrillo hizo que cada vez hubiera menos obras y los sueldos han ido bajando. Sus planes han ido cambiando y ahora ella trabaja como administrativa en un hotel, "cuando he tenido que hacer otras cosas, no se me han caído los anillos", asegura.