"Es falso que Diana Quer desapareciera de su casa durante tres días"

La polémica sigue rodeando la desaparición de la joven Diana Quer en A Pobra do Caramiñal. Durante el fin de semana han aparecido noticias que aseguran que Diana Quer ya se habría marchado de casa durante tres días, una información que el abogado de la madre, Pedro de Bernardo ha desmentido categóricamente.

"Es una información falsa que no está contrastada y no entendemos por qué ciertos medios se empeñan en difundir información que no es veraz. Tomaremos las medidas legales que correspondan. Solo la madre puede confirmar esa información y no han hablado con ella", asegura De Bernardo.

Asimismo, el abogado y portavoz de la madre de Diana Quer ha asegurado en los micrófonos de Espejo público que Diana López se encuentra "esperanzada de que todo esto llegue a un final feliz lo antes posible".