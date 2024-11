Un afectado por la DANA en Paiporta pide que dejen de enviar agua y productos de limpieza y explica qué es lo que les hace falta ahora

Carlos es uno de los supervivientes de la DANA. Pudo salvar su vida en Paiporta (Valencia) amarrado a un árbol después de conseguir salir del vehículo en el que se encontraba junto a un amigo. Paso los peores 15 minutos de su vida esperando noticias de su compañero. Una angustia que todavía no se le ha quitado del cuerpo y por la que ha tenido que hablar con varios psicólogos.

Cuando la DANA llegó a Paiporta Carlos se encontraba trabajando. Cuenta que normalmente si llueve fuerte el agua empieza a subir poco a poco en la localidad pero "nunca jamás el agua había desbordado de esta manera el río". Lo habitual es que el agua se empiece a meter despacio en los garajes y la gente saque el coche.

"El agua subió a dos metros y medio en cuestión de pocos minutos"

Carlos y su compañero vivieron en primera persona cómo el agua subía hasta dejar los coches flotando como barcas a la deriva. "El agua subió a dos metros y medio en cuestión de muy pocos minutos", señala. La situación pasó de tener el agua por las ruedas a empezar a flotar, en lo que fueron 30 segundos literalmente.

Atrapado en el vehículo, por fin Carlos consigue salir del coche pero su amigo no pudo hacerlo al mismo tiempo. Después de salir del coche, se quedó muy preocupado por su amigo, luego se enteró de que se golpeó contra un casetón y pudo subirse a un sitio más alto.

Califica como "una vergüenza que 13 días después de la DANA las calles estén como están" porque cree que deberían haber estado así 4 días después, no ahora. Relata que han ido bomberos por su cuenta a ayudar porque tenían las manos atadas y no podían acudir 'se servicio'. No entiende que después de lo que ha sucedido a día de hoy no haya dimitido nadie.

"Tenían que haber decretado el estado de excepción el día 1"

Después de que el agua haya arrasado el pueblo, la gente comenzó a robar en los establecimientos, afirma. En opinión de Carlos, el Gobierno tenía que haber decretado el estado de excepción y meter a los militares desde el día 1.

A día de hoy están abastecidos pero recuerda que al principio no les llegaban las cosas, tenían que cargar en una mochila y repartir entre la gente mayor.

Ahora mismo están abastecidos de agua, leche y productos de limpieza pero destaca que les van a hacer falta mantas, camas, colchones, toallas o una instalación de gas. "Llevo 13 días cuchándome con agua fría", relata.

