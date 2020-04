"En Baleares no queremos esperarnos hasta final de año, queremor abrir poco a poco"

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, es la presidenta de la comunidad autónoma española con menos casos de coronavirus, actualmente se registran menos de 1.800 infectados. Considera que Baleares ha jugado con dos cosas muy importantes, ser la segunda Comunidad de España en tener un caso de coronavirus, ya que les permitió adelantar toda la planificación, y que tanto las fuerzas políticas como sociales de Baleares pidieron al Gobierno cerrar puertos y aeropuertos, por lo que su confinamiento fue muy rápido.

"Todo eso ha permitido que la pandemia esté mucho más controlada y en este momento tenemos un 56% de tasa de curados y la situación en los hospitales está al 50%. El resultado es que nuestro sistema sanitario ha funcionado de una forma espectacular", asegura.

Agradece al ministro de transporte, movilidad y agenda urbana, José Luis Ábalos, el cierre inmediato de puertos y aeropuertos de Baleares, puesto que eso les permitió hacer controles sanitarios a las entradas durante el estado de alarma y "ahora queremos seguir controlando tanto los puertos como los aeropuertos y abrirlos de forma muy escalonada". Comenta que su intención es empezar a hacer desescaladas internas dentro de la comunidad porque, a su parecer, con su escenario pueden empezar a hacer algunos planteamientos como, por ejemplo, que los niños, los mayores y los deportistas puedan salir, siempre con las medidas adecuadas.

La baleares será una de las comunidades más afectadas por la caída del turismo, a esto responde: "No damos la temporada por perdida, no queremos resignarnos, pero somos conscientes que el turismo será una de las industrias que más tarde en recuperarse". Finalmente, la presidenta señala: "No queremos esperarnos hasta final de año, queremos abrir poco a poco garantizando la seguridad de turistas y residentes".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.