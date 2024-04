Emma Colao, mujer trans, explica su "indignante" entrevista: "Se hablaba de mí como si no estuviera ahí"

El pasado viernes, Emma Colao, directora de del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias y activista de los derechos trans, vivía una situación "indignante" momentos previos a entrar en una entrevista por televisión. El objetivo de su participación en este programa era hablar sobre un estudio realizado por este organismo sobre la conexión entre los problemas de salud mental y las condiciones laborales.

Sin embargo, a la hora de dar paso a Colao y aparecer su imagen en pantalla, el presentador aseguró que se trataba de una confusión, ya que aparentemente pensó que su género no se correspondía con su nombre: "Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros?".

Desde Espejo Público hemos hablado con Emma y le hemos preguntado por su versión de lo ocurrido. "Estaba un poco descolocada", afirma la activista. "Ustedes saben mejor que yo cómo es esto de los directos y de alguna manera, verte posicionada en una situación, donde al final está la gente como buscando la persona correcta y, sobre todo, en un medio de comunicación que una entiende que es un espacio controlado, donde hay una reunión de escaleta, donde hay una producción, una dirección. Pues de alguna manera, primero incomodidad", añade.

La molestia de Colao no era tanto por los hechos, si no por cómo se asumieron los errores. "A veces tenemos dos opciones: centrarnos en afrontar los errores y corregirlos en el momento o huir hacia delante. Y fue la segunda parte la que más me incomodó, cuando de repente se hablaba de mí como si no estuviera ahí, como si la persona que se emite en la imagen no se hubiese emitido y se dejaba ver como que yo nunca había sido yo", explica. Fue ese momento el que le pareció "indignante" a la directora del Observatorio de Derechos Sociales.

"Claro que cometemos errores. De todas formas, yo siempre he respetado mucho los medios de comunicación y creo que, como espacio controlado y como espacio que al final van a ofrecer información real a la gente, tienen ese deber de tener siempre la conciencia de lo que se va a decir y qué se va a transmitir, no importa cometer errores", añade.

"Reiterar mis disculpas por el cúmulo de errores"

Desde el programa de televisión donde se produjeron los hechos, han pedido disculpas por lo ocurrido. "Solo reiterar mis disculpas a esa persona por el cúmulo de errores que llevaron a esa situación (...) Por el pinganillo hubo mucha confusión, incluso que habían trastocado las videollamadas metiendo las siguientes (...) Nada más lejos de mi intención herir a nadie", ha dicho el presentador.