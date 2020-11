El psiquiatra José Carlos Fuertes analiza las adicciones de Maradona: "Huía de sí mismo y sus fantasmas"

Destaca el facultativo José Carlos Fuertes que, a pesar de que Diego Maradona fuese conocido por ser uno de los mejores futbolistas del mundo, ha muerto una persona. Fuertes se centra en las causas que ocasionaron un deterioro de la estrella argentina.

Determina el doctor que el futbolista conocido como 'la mano de Dios' ha muerto por tener una politoxicofilia, consumir sustancias diversas y tomar alcohol. "Hacía más de 20 años que estaba en este camino de dolor y de huida", señala.

Asegura que es difícil de entender que una persona que lo tiene casi todo y es rico y poderoso tenga este problema. "Con esta conducta huía de sí mismo, de sus miedo y de sus angustias", afirma.

"Por encima de todo ha muerto una persona. No supo entender que en la vida no se puede uno evadir de ella ni escaparse, hay que tolerarla y aceptar la frustración y todo eso no se hace con droga sino con grandes dosis de sentido común, paciencia y autoestima".