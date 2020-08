El propietario del restaurante al que han multado por repartir comida a familias vulnerables: "Lo hicimos porque no llegaban las ayudas sociales"

La Policía Local ha multado a un restaurante y a dos vecinas por repartir comida a personas vulnerables durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus y se les reclama 4.200 euros. Los agentes levantaron un acta alegando que se estaba llevando a cabo una actividad que no tenía autorización durante el estado de alarma.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha mostrado su apoyo a este local en su cuenta de Twitter: "No, no tiene sentido multar a quien reparte solidaridad. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y la lógica humanitaria". Espejo Público ha podido hablar con el propietario de dicho restaurante, Javier, el cual manifiesta que les denunciaron porque la Policía les dijo que, si no tenían permiso de la Delegación del Gobierno, no podían hacerlo.

Asimismo, comenta que se vieron "abocados a hacer el reparto de comida en el barrio del Cabañal porque no llegaban muchas de las ayudas sociales". Señala que no tenían licencia, pero que el artículo 6 del Boletín Oficial del Estado (BOE) amparaba el reparto de comida a personas vulnerables. Indica que su abogado se está encargando de "hacer los recursos pertinentes" y, por ahora, están a la espera.

Además del apoyo por parte del alcalde Valencia, han sido muchos los vecinos que han mostrado a Javier su apoyo: “es una multa injusta”. Javier explica que la labor que hacían era a través de dos asociaciones y también tenían la asistencia de una trabajadora social. Por último, apunta que esperan que finalmente les quiten la multa, porque, de lo contrario, “supondría el cierre directo”.

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Javier, el propietario de un restaurante de Valencia al que han multado con 4.200 euros por repartir comida a familias vulnerables durante el confinamiento, en Atresplayer.