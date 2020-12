El presunto asesino de Manuela Chavero acosó a otra chica antes del crimen

La UCO investigó todo el pasado de Eugenio presunto asesino de Manuela Chavero, antes de su detención. Los investigadores creen que Manuela Chavero fue asaltada de madrugada y su presunto asesino la terminó llevando a la casa donde acabó matándola. A esta otra mujer de la que se había enamorado, le declara su amor a las 5,00 horas esperándola en la puerta de su casa.

Se trata de patrón de comportamiento que se repite entre las dos mujeres y que fue uno de los indicios de los que se valió la Guardia Civil para su detención.

Antes del crimen de Manuela, Eugenio estaba obsesionado por la novia de un amigo que se quedó a pasar unos días en su casa unos días. Cuenta la joven que estando allí Eugenio le dijo que se había enamorado de ella.

"Me salió un trabajo en un pueblo cercano y me marché. Un día, volviendo de trabajar, llegando a casa de mis padres, serían las 4.30 o las 5.00 de la madrugada allí estaba. Empezó a cuestionar que por qué estaba con su amigo y no con él", cuenta la mujer.

