El exalcalde de O Grove que ha logrado 'secuestrar' 'Fariña': "Me han vendido como el alcalde narcotraficante del PP y jamás he ido en las listas de ese partido"

Gondar asegura que no ha leído el libro del periodista Nacho Carretero pero que en el márketing de venta de 'Fariña' que se ha hecho se han aportado datos falsos sobre su persona.

"Me han vendido como el alcalde narcotraficante del PP y yo nunca he ido en una lista del PP", señala. José Alfredo Bea Gondar puntualiza que cuando fue alcalde tenía su propia lista de convergencia de independientes de Galicia y asociación vecinal independiente. Listas por las que fue también diputado provincial durante 8 años.

El exedil considera que se ha reinsertado en la sociedad y tiene derecho a limpiar su honor. "Si he sido condenado he pagado mi condena y no he vuelto a reincidir. Tengo derecho a limpiar mi honor. En el márketing de venta del libro pretenden juzgarme otra vez por unos hechos de los que he sido absuelto", señala.