El epidemiólogo Ildefonso Hernández: "La tendencia natural es que la inmunidad al coronavirus vaya subiendo"

Señala Hernández que actualmente nos encontramos en la fase de evitar rebrotes y de haberlos, poderlos controlar. Cree que la clave está en saber si había casos donde no se podía trazar el origen a casos conocidos

"Cuando diagnosticas un caso vas trazando y tienes que conectarlo. Es importante que si alguien tiene síntomas o sospecha que puede tener el virus debe demandar atención médica cuanto antes", explica.

En el caso de los temporeros de Lleida, se apunta a que muchos de ellos no solicitaron atención médica para no poner en riesgo su puesto de trabajo. Cree que en estos casos en los que alguien necesita su salario porque no tiene otra forma de vivir, se debería planificar que no se perdiera el salario.

El epidemiólogo es consciente de que muchos emigrantes que llegan en patera dan positivo, y es de esperar que los estudios epidemiológicos de estos países no sean fiables. "Las estadísticas son precarias y es normal que la detección de casos sea baja en estos países", señala.

Cree que la tendencia normal es "que la inmunidad vaya subiendo algo". Apuesta por dirigir las PCR y los esfuerzos sanitarios allí donde se necesitan, "porque si luego no hay personal no sirven para nada".

Según un estudio de la Universidad Complutense los enjuages bucales podrían evitar el contagio, para el catedrático demostrar este extremo es ahora muy difícil.

Puedes volver a ver la entrevista completa al catedrático de epidemiología Ildefonso Hernández en Atresplayer.