El desgarrador testimonio de las hijas de una víctima de coronavirus: "A unos no les habrá tocado nada y para otros ha sido devastador"

Tras días aguantando en casa con síntomas de covid-19, Pedro empeoró y finalmente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de La Paz. Permaneció allí hasta que pudieron facilitarle una habitación en la UCI y tuvo un respirador disponible.

Sus hijas, Ana y María, agradecen a los sanitarios de La Paz el esfuerzo intenso que han hecho con su padre. "Gracias por acompañarle porque él estaba solito y ellos fueron su familia los últimos días. Lucharon hasta el final por poderle salvar", señalan emocionadas.

Les da mucha pena que haya gente que no cumpla las restricciones sociales para evitar contagios. "Es una falta de respeto hacia quienes se han ido y quienes han sufrido la enfermedad y han sobrevivido y lo pueden ver". Recuerdan que no puede volver a haber un colapso de hospitales y de medios. "Si lo volvemos a hacer mal volverá a haber más gente como papá y no puede ser", advierten.

No les gusta pensar que su padre haya muerto por el colapso sanitario porque les produce "mucha tristeza" pero creen que con menos gente hubiera sido de otra manera o llegando antes al médico. "Aunque no se sabe porque el virus en cada persona evoluciona de forma diferente", señalan.

Además de perder a su padre han perdido a una tía y en su círculo cercano ha habido más fallecimientos por coronavirus: "A unos no les habrá tocado nada y a otros ha sido devastador",lamentan.

Puedes ver la entrevista completa en Atresplayer.