El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez: "Marlaska ha faltado a la verdad sobre los migrantes"

Considera el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska "ha faltado a la verdad no sé si de manera consciente o inconsciente. Ese discurso de las 72 horas no se lo cree nadie". Se refiere así Bermúdez a las declaraciones del ministro en las que aseguraba que esos ciudadanos no pasaban más de 72 horas en el Muelle de Arguineguín.

Cree que la gestión que está haciendo el Gobierno de la migración "es desastrosa". "El colmo se produjo ayer con 200 magrebíes que cogen un barco de Gran Canaria a Tenerife para posteriormente coger un barco a Huelva. El ministerio dice que no pueden embarcar si no tienen pasaporte. Se pueden desplazar sin problemas por las islas pero para ir a la Península necesitan pasaporte", explica el alcalde.

Sostiene que se aplica un criterio para Canarias y otro para desplazamientos en la Península, lo que considera "inaceptable". Pide que traten a los canarios como españoles de primera y apliquen la normativa jurídica en todo el territorio nacional.

Puedes ver la entrevista completa al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez en Atresplayer.