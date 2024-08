El economista Juan Torres, contra la financiación especial para Cataluña: "Imposible que se lleve a la práctica"

Hablamos con Juan Torres, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla y el impulsor del primer programa económico de Podemos.

Juan Torres llama a la tranquilidad respecto al acuerdo. "Es totalmente imposible que un acuerdo como el que hemos conocido entre el partido de los socialistas catalanes y Esquerra catalana se lleve en algún momento a la práctica". Explica que el motivo principal de esta imposibilidad es que el modelo es contrario a la Constitución y a las leyes de financiación autonómicas. Además, cree que es negativo para el conjunto del país incluyendo Cataluña. "Económicamente llevaría consigo tales problemas que lo harían inviable".

Aspectos negativos

El economista explica los aspectos que considera negativos. En primer lugar, insiste a que la financiación no es algo que afecte a una única comunidad, sino que lo hace al computo de las comunidades de todo el país. "No puede acordarse de manera unilateral o bilateral debe ser discutido y resulto desde instancias multilaterales". Juan Torres cree que desde Cataluña están en su derecho de negociar lo que quieran pero que es el gobierno de la nación el que tiene que velar por los intereses de toda la nación.

En segundo lugar, nuestra Constitución admite dos privilegios fiscales, el del País Vasco y Navarra. Pero la norma no admite otro privilegio para otra comunidad autónoma. Cataluña se sale del modelo acordado por todos los territorios. "Se puede discutir si ese privilegio que se concedió a esas comunidades fue bueno o malo, a mí me parece malo". La Constitución no reconoce un nuevo privilegio por eso considera que este acuerdo va a tener un recorrido nulo.

Juan Torres argumenta que sacar a Cataluña de la financiación común y crear su propia financiación rompe el principio de solidaridad y de equidad. Lo explica con un ejemplo más gráfico: el territorio que menos ingresa, que menos dinero tiene, se ve obligado a recaudar más impuestos para ofertar los servicios públicos. Eso se corrige a través de lo que se llama "principio de nivelación" que tiene que asumir el Estado central.

Lo que plantea el acuerdo es que Cataluña será ajena a ese principio de nivelación. Va a decir: "yo he recaudado tanto y daré a otros territorios lo que yo considere en concepto de solidaridad". La nivelación así no existe, se rompe. El impulsor del primer programa económico de Podemos considera que el acuerdo además de ineficiente es injusto.

"Cuando se necesitan votos el conjunto de los españoles y los intereses del conjunto del estado se convierten en cromos y se intercambian".