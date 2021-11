La divertida imitación de Carlos Latre con la que se atreve Roberto Brasero por la nueva edición de 'Tu Cara me suena'

Roberto Brasero se atreve con todo y lo demuestra cada día. En esta ocasión el hombre del tiempo de Atresmedia no ha dudado en caracterizarse como Carlos Latre para dar la bienvenida a la 9ª edición de 'Tu cara me suena'.

Brasero se sometió a 3 horas de caracterización con las propias maquilladoras del concurso que viajaron desde Barcelona. "Mira que lo tenían difícil con esta cara de pan, me pusieron 3 pelucas", bromea. Después de someterse a la caracterización y con un parecido más que razonable Brasero se vio cara a cara con el mismísimo Latre.

El meteorólogo animaba así a los espectadores de Tu Tiempo a no perderse el arranque de la 9º edición. En esta nueva andadura el concurso estrena plató y nuevos concursantes: Los Morancos, Agoney, Lydia Bosch, Loles León, María Peláe, Rasel, Nia Correia, David Fernández y Eva Soriano. La primera gala del programa presentado por Manel Fuentes consiguió un estreno histórico con más de 2,7 millones de espectadores.

Cuenta Brasero que el propio Latre le dio consejos de cómo podía imitarle. "Me iba dando indicaciones, a todo esto yo llevaba un kilo de maquillaje y apósitos en la nariz", bromea. El presentador reconoce que imitarle a él no es tarea fácil ya que se mueve mucho y habla muy deprisa. Sin embargo, a Latre no se le resiste ninguna imitación y quiso devolverle la iniciativa imitándole también a él. ¿El resultado? Las imágenes hablan por sí solas.

Puedes ver la imitación completa de Roberto Brasero a Carlos Latre en Espejo Público a través de Atresplayer.