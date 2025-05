El exdirector del CNI, sobre las causas del apagón: "Las cosas nunca son lo que parecen y una opinión anticipada suele llevarte a error"

Las pesquisas para averiguar las causas del apagón avanzan, aunque la recopilación de datos llevará tiempo. La comisión creada por el Gobierno ha pedido información adicional a las empresas del sector eléctrico y la organización que reúne a los operadores europeos ha decidido crear un grupo de expertos. Debido a "la complejidad técnica" para acceder a cierto datos, una parte está siendo recopilada por las empresas. En concreto, se han pedido detalles sobre las horas previas al apagón y sobre el proceso de reposición del suministro.

Moncloa no se conforma con lo que le llega, por lo que enviará al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a sus instalaciones. En concreto enviará a personal del Ministerio del Interior, del de Defensa y del de Transformación Digital. Según Alberto Saiz, ex director del CNI, acudirá el centro criptológico del Gobierno, que es la parte técnica del CNI. El Gobierno requerirá algo similar a las cajas negras de los aviones, es decir, el registro donde está toda la información de lo ocurrido a antes, durante y después de las 12:33 horas del lunes.

Red eléctrica, por su parte, ha emitido un comunicado en el que confirma su colaboración con el gobierno y explica que esta caja negra es donde se registra y almacena toda la información concerniente a la operación del sistema y garantiza su trazabilidad. Suponen millones datos de la operación del sistema de ese día.

Saiz lo considera una situación "anormal" debido a que "nunca ha pasado". Sin embargo, "confío en la capacidad técnica del centro y que empiecen haciendo descartes de lo que no ha sucedido". "No hay que descartar ninguna hipótesis y ese es el procedimiento lógico", ha afirmado.

Sobre la presión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por obtener la información no cree que sea desde la desconfianza, ya que "todos tenemos prisa y queremos saber pronto".

¿Posible ciberataque?

El comité multidisciplinar creado por el Gobierno estudia, entre las posibles causas, un ciberataque en instalaciones eléctricas ajenas de Red Eléctrica. Por ello, para desechar por completo el escenario del ciberataque hay que comprobar no sólo que el centro de control de Red Eléctrica no ha sido atacado, sino que otros emplazamientos aguas abajo tampoco hayan sido objeto de sabotaje digital.

Para el ex director del CNI, "las cosas nunca son lo que parecen", por lo que afirma que no hay que anticiparse a "hacer un juicio prematuro", algo "arriesgado". "Creo que tomar decisiones o tener opinión anticipada suele llevarte al error", ha afirmado Saiz.

"En las primeras apariciones del Gobierno se dijo que estaban todas las hipótesis, y creo que es lo correcto para descartar y llegar a la certeza de lo que ha sucedido. Fue anticipado decir que fue un ciberataque. Lo más probable es que no haya sucedido y para afirmarlo con certeza lleva consigo una investigación", ha añadido.

Sobre si hay riesgo de un ciberataque ahora o en el futuro, Alberto Saiz explica que el centro criptológico nacional se convirtió en el centro nacional de alertas en ciberseguridad. "Me parece difícil, no porque no se pueda hacer, sino porque tenemos un sistema de protección que está funcionando. Yo me siento seguro", ha concluido.

