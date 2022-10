Las dificultades para cambiarse de la tarifa libre a la regulada: "Hay gente que lleva 3 horas al teléfono y no lo consigue"

Desde el inicio de la invasión rusa, el precio de la luz y el gas se ha visto incrementado considerablemente. Una buena solución para afrontar esta subida puede pasar por cambiarse a la tarifa regulada del gas, cuya subida está topada desde hace un año y que ofrece precios más baratos que los del mercado libre. El recibo del gas puede llegar a ser hasta tres veces más caro para los usuarios con tarifas del mercado libre frente a los que tienen contratada la tarifa regulada por el Gobierno.

Según un estudiado realizado por la asociación de consumidores FACUA, un usuario con un consumo de 9.600 kWh al año, puede llegar a pagar casi 200 euros al mes, y no llegaría a los 63 euros en una tarifa regulada.

¿Cómo se pueden cambiar a la tarifa regulada?

Para poder cambiarnos a la tarifa regulada, primero debemos elegir una de las cuatro compañías que las comercializan y solicitar el cambio por teléfono. Normalmente debería ser efectivo en 3 semanas. Pero están recibiendo tal avalancha de llamadas que cambiarse se ha convertido en una odisea. Lo ha comprobado nuestra compañera Blanca Arsuaga. En una compañía de mercado libre a los diez minutos le remiten a otra web distinta. Cuando llama directamente a una compañía de mercado regulado, consigue que le atiendan a los 30 minutos.

Problemas para cambiar de tarifa

El ingeniero eléctrico y divulgador en redes Javier Dasí ha confirmado en Espejo Público que los usuarios están teniendo problemas para cambiarse de tarifa:

“Hay gente que me dice que lleva 3 horas al teléfono con una compañía para que le cambien al mercado regulado y al final ha tenido que colgar porque no sabía qué hacer y no lo consigue”.

Javier Dasí: "Las compañías nos hacen la vida imposible porque en el mercado libre sacan más beneficios que en el regulado si ya eres un cliente de ellos"

Javier Dasí asegura que en los casos en los que se está tardando tanto en conseguir el cambio es porque hay compañías de mercado regulado que también tienen mercado libre. “Cuando llamamos a nuestra comercializadora del mercado libre y le decimos que queremos ir al regulado, donde también está esa compañía, nos hacen la vida imposible porque en el mercado libre sacan más beneficios”. Dasí nos recomienda hablar directamente con la compañía del mercado regulado a la que queremos cambiar y que no sea la misma con la que tenemos el mercado libre. También nos aconseja que el cambio, siempre que se pueda y la persona se aclare, se realice mejor a través de la web.