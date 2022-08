Diego Clemente, enfermero que ayudó a los heridos del tren: "Me impactó mucho, no sabía lo que había ocurrido"

Diego Clemente es enfermero y se encontraba en Caudiel con sus amigos cuando se enteró de la tragedia del tren y ofreció su ayuda a los heridos. "Vimos bajar a la estación dos coches de la Guardia Civil y una ambulancia del SAMUR y decidimos bajar a ver qué pasaba". Cuenta que cuando llegó dijo que él era enfermero y ofreció su ayuda como enfermero, aunque asegura que no sabía que tipo de víctimas se podía encontrar.

"Al principio me impactó mucho, no sabía lo que había ocurrido y la primera persona que vi fue la mujer que estaba más grave", explica Diego. "Tenía un desconcierto, no me imaginaba que ese tren había podido pasar por las llamas. Al tener el incendio y ver que las personas estaban quemadas lo deduje", añade.

El enfermero cuenta que no le "cuadraba" que la gente estuviera quemada en el interior del tren y que luego le informaron de lo que había ocurrido.

Sobre los heridos -tres de ellos graves- explica que algunos tenían quemaduras en las extremidades, "se sentían mareados" por la inhalación de humo y les controlaban la tensión.

Sobre este incidente, Renfe asegura que antes de salida del tren Valencia - Zaragoza no tenían información de que el incendio de Bejís (Castellón) estaba próximo a la vía del tren. Adif autorizó la salida del tren sobre las 16:20 horas de la tarde porque "no tenía conocimiento de ningún incidente en la vía en la zona".

Tanto Adif como Renfe aseguran que han cumplido el protocolo interno, que recoge que la primera que tenga conocimiento, tanto de forma directa como indirecta, de alteraciones en las condiciones de circulación en la vía debe avisar a la otra para activar los mecanismos de prevención y actuación.