Deja en coma a su marido tras atropellarlo cuando quintuplicaba la tasa de alcohol

Juan Cano, periodista de Diario Sur, nos ha relatado los hechos de un accidente que se produjo el pasado fin de semana en Málaga. En principio, comenta, parecía un accidente y la primera información que tuvieron es que se había producido un atropello y que la conductora estaba en estado ebrio.

Explica que después descubrieron que el peatón atropellado era la pareja sentimental de la conductora y que volvían juntos después de haber estado "bebiendo toda la tarde", según cuenta la chica en sus declaraciones.

Cuando llegaron a la vivienda el hombre salió del coche, abrió la puerta del garaje y le dijo la chica que se pusiera en el lugar del conductor y que introdujera el coche en el garaje, fue en ese momento cuando se produjo el atropello. El chico se quedó atrapado en los bajos del vehículo y sufrió lesiones muy graves a la altura del tórax. Cano apunta que incluso tuvieron que ir los efectivos del consorcio provincial de bomberos a sacarlo y ahora se encuentra ingresado en estado de coma en el Hospital Regional de Málaga.

A la mujer la detuvieron y al hacerle las pruebas de alcoholemia dio positivo y con una tasa que casi quintuplica el máximo permitido. En la declaración judicial la chica también precisa que el coche era automático y que no estaba acostumbrada a cogerlo.

También, hemos podido hablar con la abogada de ella, Diana Hinojosa: "No se suele detener por estos temas, pero por la gravedad de los hechos se le detuvo. Al día siguiente pasó a instrucción judicial numero 2 y su señoría la dejó en libertad provisional sin cargos. Al no tratarse de algo intencionado la acusan por delito contra la seguridad vial. Ahora, están en la fase de instrucción y hasta que la Fiscalía no califique los hechos la Policía tendrá que contemplar el atestado y cuando la pareja despierte del coma tendrán que valorarse muchas cosas".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.