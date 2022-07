Denuncia que un fotógrafo la obligó a desnudarse mientras se tocaba: "No te voy a violar no te preocupes"

Una joven denuncia haber sufrido abusos de carácter sexual por parte de un fotógrafo. Con la excusa de realizar unas fotos artísticas la convenció de que se quitara la ropa. La joven cree que podría haber más víctimas de este caso.

Shelma cuenta que este hombre se puso en contacto con ella a través de las redes sociales cuando tenía 18 años. Le pidió ser su modelo para enseñarle cómo era el mundillo artístico. Le citó en una cafetería, ubicada junto a su estudio fotográfico.

Desde allí se dirigieron al estudio para hacer algunas fotos. Quedaron en que la sesión consistiría en una prueba fotográfica pero no iba a ser de desnudo artístico, sino con ropa. La coaccionó para que fuera quitándose la ropa hasta llegar a amenazarla con una pistola. "Llegó un momento en el que sacó un arma y me apuntó a la cabeza. Yo no sabía si era de verdad pero acabé sabiendo que era un juguete porque para él eso era un juego un poco macabro".

"Sacó un arma y me apuntó a la cabeza para decirme que me desnudara"

En la denuncia la joven asegura que tras quitarse la ropa el fotógrafo comenzó a tocarse mientras le hacía preguntas incómodas de índole sexual. En un momento dado de la sesión llegó a decirle: "Tranquila, no te voy a violar".

La denunciante cree que la mejor solución es alzar la voz para que otras mujeres se sientan identificadas. Cree que hay muchas más víctimas y pide que se unan a su denuncia para hacer más fuerza. Por el momento el caso está parado, el acusado se fue a Armenia y por el momento se ha parado el proceso judicial.