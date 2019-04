"Dejaremos de buscar a Marta del Castillo cuando la encontremos"

"El primer recuerdo que se me viene a la mente es la rapidez, el esfuerzo y la colaboración de todas las áreas policiales de Sevilla". Así relata la inspectora jefe de la policía encargada del caso Marta del Castillo, los primeros momentos de la investigación. Destaca que a lo largo de este tiempo, 5 años, la policía no ha dejado de buscar a Marta. Pero no solo a ella "hay muchos otros casos menos mediáticos que tampoco están cerrados, siempre se sigue buscando", asegura.

La tarea de la policía en estos casos es darle apoyo a la familia, darle la confianza que necesitan pero siempre "hay que desconectar para que nada interfiera en la profesionalidad de nuestro trabajo".

"Es imposible enumerar la cantidad de personas que están implicadas en esta invetigación", afirma, y destaca la labor de prevención policial hace que éste caso sea "un hecho puntual". Ha querido, además, reconocer, la ardua tarea del equipo con el que trabaja y al ser preguntada por los momentos malos asegura: "Ellos me inspiran a mí, nuestro equipo nunca ha decaído, nos apoyamos los unos a los otros".

Con respecto al condenado Miguel Carcaño, relata: "Somos nosotros los que marcamos las pautas, no seguimos el ritmo que marca Miguel Carcaño" y añade: "Aunque parezca que no tiene credibilidad, estamos obligados a investigarlo". Tras largos años de búsqueda, continúan en la finca de Camas y la inspectora asegura que no dejarán de buscar a Marta hasta que aparezca.