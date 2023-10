Le dan una cita en la Seguridad Social para Castro-Urdiales y vive en Astorga

Siete de la mañana y a las puertas de una de las oficinas de la seguridad social en Madrid en la calle Miguel Fleta ya hay varias personas esperando. Hay que madrugar porque no tienen cita previa, explican, y sin hora adjudicada sólo pueden acceder unas 40 personas dentro de las instalaciones.

Las oficinas abren al público a las nueve de la mañana y hasta entonces vemos como esa cola va aumentando. Cada vez son más los usuarios que llegan y minutos antes de abrir al público la cola supera el edificio de la seguridad social. Cuarenta personas esperan ser atendidas para solucionar los trámites que tienen pendientes.

Sin cita previa

Algunos nos cuentan que van a pedir el Ingreso mínimo vital, otros están allí para gestionar la pensión de viudedad o revisar lo que les pagan. Detrás de cada uno hay una historia diferente pero todos tienen en común una cosa, no han conseguido cita previa y la única solución que ven es presentarse allí y esperar a ser atendidos.

"Es imposible conseguir cita previa" se queja una mujer mayor delante de nuestra cámara "¡Qué nos atienda sin cita! grita desesperada. En la cola hay mucha gente mayor que no se maneja bien en internet y que tampoco ha logrado solucionar las cosas con la atención telefónica. Pero no son los únicos, en la misma cola esperan también gente más joven cuyo problema -insisten- no son las gestiones online. Su queja es la misma han intentado conseguir cita y o no hay o le dan para dentro de tres semanas a kilómetros de su domicilio.

Nosotros intentamos pedir cita en la Comunidad de Madrid para gestionar por ejemplo el ingreso mínimo vital. Ponemos cualquier oficina y nos salen unas cuantas citas disponibles para mañana por la mañana. Si no podemos a la hora y lugar disponible las siguientes citas que aparecen son a finales del mes de octubre.

Falta personal

Los sindicatos reconocen que hay mucho retraso en la atención y en las gestiones. Según Haraldo Fernández, Trabajador de la seguridad social en Sevilla y representante sindical de CSIF, explica que "para una prestación de jubilación o una incapacidad temporal se tarda hasta tres meses" es demasiado tiempo, reconoce, para necesidades que no son para esperar tres meses. Los sindicatos explican este retraso por la falta de personal. No hay trabajadores suficientes para el volumen de trámites que le llegan.

¿Qué dice Seguridad social?

Preguntamos al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social por los retrasos en la gestión de las prestaciones y nos envían sus cifras. El plazo medio de resolución de pensiones es de 10 días para las prestaciones de jubilación y de 16,4 días en el caso de viudedad, garantizando absolutamente la continuidad de rentas. Sobre la atención sin cita Seguridad social asegura que se han duplicado respecto al año pasado, atendiendo a más de 800.000 personas. Sobre la falta de personal que denuncian los sindicatos el ministerio responde que se han incorporado más de 2.100 interinos para reforzar las plantillas en lo que va de año.

Citas en otras comunidades

De todas las historias que nos hemos encontrado a la puerta de la seguridad social el caso de Visitación sorprende. Estos días esta en Madrid pasando unos días y se ha acercado a la oficina de la seguridad social para ver si puede solucionar unas gestiones pendientes. Ella está jubilada y aunque ha conseguido que la atiendan no ha logrado solucionar el problema.

Visitación vive en Astorga, León y le han enviado dos citas previas para atenderla. Una cita en Castro-Urdiales y otra en Santander, Cantabria. Las dos citas están a unos 300 kilómetros de donde vive.