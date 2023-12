La cuenta secreta de la reina Letizia en Instagram

¿Quién no ha deseado nunca mirar sin ser visto? Muchas personas tienen cuentas privadas en las redes sociales solo para 'cotillear' sin dejar rastro. Y muchas de esas personas son figuras públicas. Rosalía, Aitana y Sergio Ramos, son algunos de ellos. Y, igual que estos, parece que la reina Letizia podría tener una cuenta secreta en Instagram. ¿Cómo lo sabemos?

La actriz María Hervás, en un photocall, después de encontrarse con la Reina en un evento, confesó a los medios de comunicación que ella estuvo hablando con la monarca de su cuenta de Instagram. "Me preguntó por mi cuenta, me dio consejos y me dijo que seguía a compañeras mías y que esperaba que no cayera en determinados perfiles que otras personas tienen, que no le gustan demasiado", dijo la actriz.

Letizia no tiene ninguna cuenta oficial en ninguna red social. Entonces, ¿cómo pudo ver el perfil de María Hervás? ¿Cómo es posible que siga a otras actrices? Esto nos hace pensar que la Reina es usuaria de esta red social -y posiblemente de otras también-, y que mantiene cuentas secretas 'no oficiales'.

¿A quién seguirá la reina Letizia? ¿Subirá fotos? A lo mejor se encuentra en tu lista de seguidores, y no lo sabes.

Más cerca del 'pueblo llano' que nunca

La reina Letizia nos ha sorprendido estos últimos días por esta revelación, pero también por otro detalle.

La Reina acostumbra a llevar las piernas y los brazos al descubierto, incluso en invierno. La hemos visto en numerosísimas ocasiones a menos de 10ºC sin abrigo, paseando por la calle. Como no la solemos ver es bien abrigada.

Pero el otro día, durante el acto de apertura de la legislatura, la pudimos ver luciendo una capa que le tapaba hasta el cuello. Parece que Letizia ya no esta dispuesta a pasar frío.

Eso sí, sus piernas se mantuvieron al aire, ni siquiera cubiertas por unas medias.