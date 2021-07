Cuatro meses en la UCI con Covid: "Creo que Dios me ha devuelto a la vida"

Manuel Cuétara no esperaba ser un paciente de riesgo frente al Covid. Desconoce cómo se contagió. Primero lo cogió él y después se lo transmitió a su mujer, que fue asintomática. Él empezó a encontrarse muy mal y a los pocos días ingresó en el hospital de Reus donde entró en la UCI "porque la cosa se puso muy fea". Estuvo 4 meses ingresado, dos de ellos en coma inducido. "Fue una experiencia dura", reconoce.

La parte positiva que saca Manuel de su ingreso es la dedicación con la que le cuidó el personal sanitario. "Creo que Dios me ha devuelto a la vida y las personas que me acompañaron en la UCI hicieron posible este milagro", cuenta emocionado.

Perdió 23 kilos. Cuenta que cuando se despertó le venían a la cabeza pensamientos de gratitud. No era capaz de despertar del coma y nombrar a su mujer fue la única manera de despertarse. Le diría a la juventud que a todos nos gusta divertirnos pero con cabeza y que deben mantener la precaución.

Cree Manuel que "no vacunarse es absurdo porque los que no lo hacen corren el riesgo y lo transmiten a los demás". "Creo que es de cajón el vacunarse, no cabe otra solución, no se soluciona este problema más que con una vacunación masiva".

